Сирия: более 800 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

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Дамаск, 28 марта. За минувшие сутки более 800 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор - 642 человека», — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Сирии. Так, 27 марта российские военные доставили мирным жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо теплые вещи, одеяла, комплекты постельного белья, а также две тонны свежего хлеба. Кроме того жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.

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