Посол Китая проинформировал администрацию Трампа о визите Ким Чен Ына в Пекин
Вашингтон, 28 марта. Посол Китайской Народной Республики в Вашингтоне Цуй Тянькай проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пекин. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Посол Китая в США прибыл вчера в Белый дом и рассказал об этом членам Совета безопасности США, которые дают разъяснения президенту», — подчеркнула американский дипломат, комментируя ситуацию.
Напомним, ранее стало известно о том, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках диалога стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.
Кроме того, северокорейский политик планирует вскоре провести переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.