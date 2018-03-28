Посол Китая проинформировал администрацию Трампа о визите Ким Чен Ына в Пекин

В закладки

Вашингтон, 28 марта. Посол Китайской Народной Республики в Вашингтоне Цуй Тянькай проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пекин. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Посол Китая в США прибыл вчера в Белый дом и рассказал об этом членам Совета безопасности США, которые дают разъяснения президенту», — подчеркнула американский дипломат, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках диалога стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, северокорейский политик планирует вскоре провести переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.