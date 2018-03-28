Сирия: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз

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Москва, 28 марта. За все время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинуло около 130 тысяч человек. Об этом в среду сообщило министерство обороны Российской Федерации, комментируя ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

«За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129 852 человека», — отметил глава российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта в Сирии Юрий Евтушенко.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что за все время функционирования гуманитарного коридора из пригорода Дамаска Восточная Гута удалось эвакуировать почти 128 тысяч человек, в том числе свыше 9,6 тысяч сирийских боевиков и членов их семей.

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