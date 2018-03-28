Турция потребовала незамедлительно вывести курдов из сирийского Манбиджа

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Анкара, 28 марта. Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительно вывести «Отряды самообороны курдов» (YPG) из сирийского города Манбидж, в случае невыполнения этого требования Анкара проведет в этом регионе военную операцию.

«Необходимо незамедлительно удалить террористов из Манбиджа, иначе Турция не откажется от использования инициатив, какие она реализовывала в других регионах Сирии», — говорится в письменном заявлении, распространенном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

Ранее Турция неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в невыполнении обещаний по выводу YPG из Манбиджа после того, как вооруженные формирования курдов освободили город от террористов.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции в сирийском Африне. Операция «Оливковая ветвь» стала ответом властей Турции на действия международной коалиции во главе с США, которые заявили о намерении создать в Сирии «силы безопасности границы», которые по замыслу Вашингтона должны находиться на границе Ирака и Турции, а также на территории Сирии вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые США «силы безопасности» в Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара намерена ее уничтожить.

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