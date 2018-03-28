Климкина огорчили «манипуляции» вокруг его идеи ввести латиницу

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Киев, 28 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он огорчен попытками некоторых сил в обществе «манипулировать» его предложением ввести латиницу. Об этом чиновник пишет в своем Facebook.

«Меня огорчает, что в нашем обществе набрали обороты силы, которые приглашение к дискуссии воспринимают как выражение позиции и манипулируют этим. Сам я убежден, что кириллица — это наша национальная ценность», — отметил он.

Напомним, что ранее Климкин предложил ввести латиницу параллельно с кириллицей. Инициатива министра встретила сопротивления со стороны партии «Наш край», которая объявила, что введение латиницы расколет украинское общество.

А публицист Анатолий Вассерман расценил предложение Климкина, как еще один шаг Киева к отрыву украинского народа от его истории. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что, отказавшись от кириллицы, Украина откажется от связи с древним Киевом, что еще раз докажет, что украинцы — это русские.

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