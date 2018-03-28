Минобороны РФ: боевики четыре раза за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска

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Москва, 28 марта. За минувшие сутки боевики четыре раза наносили артиллерийские удары по жилым кварталам Дамаска. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения», — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что представители российско-иранско-турецкого координационного центра зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Даръа.

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