Минобороны РФ: боевики четыре раза за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска
Москва, 28 марта. За минувшие сутки боевики четыре раза наносили артиллерийские удары по жилым кварталам Дамаска. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майор Юрий Евтушенко.
«За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения», — сказал Евтушенко.
Он также добавил, что представители российско-иранско-турецкого координационного центра зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Даръа.