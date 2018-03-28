Сирия: 1,7 тысячи человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям аль-Вафедин

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Москва, 28 марта. В среду почти 1,7 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщили офицеры российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирии.

Всего за прошедший месяц из города Дума эвакуировались около 27,5 тысячи человек.

«Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин… Сегодня через этот коридор вышли одна тысяча 691 мирный житель», — отметил руководитель российского центра Юрий Евтушенко.

Он также напомнил о том, что в районе гумкоридора была развернута вся необходимая инфраструктура для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительственная армия Сирийской Арабской Республики контролирует 87% территории Восточной Гуты.

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