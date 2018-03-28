Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово

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Москва, 28 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили представители Кремля.

В рамках диалога Лукашенко выразил свои соболезнования в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

«Глава Белоруссии выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово – белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — указано в заявлении.

Непосредственно российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за поддержку.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин потребовал от руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина не затягивать с расследованием инцидента в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области

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