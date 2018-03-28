Автосалон в Петербурге загорелся во время испытания противопожарной системы. ФАН-ТВ
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Спасатели назвали предварительную причину возгорания «Рольф Латха Hyundai» на улице Савушкина.
В автосалоне было выявлено горение в кабельной шахте. Следовательно, неполадка произошла в электропроводке, что вызвало в здании пожар.
В момент возгорания в здании находились около 100 человек, все они были эвакуированы.
Уровень сложности пожара повысили до БИС-2. У части здания обрушилась крыша.
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