Автосалон в Петербурге загорелся во время испытания противопожарной системы. ФАН-ТВ

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Спасатели назвали предварительную причину возгорания «Рольф Латха Hyundai» на улице Савушкина.

В автосалоне было выявлено горение в кабельной шахте. Следовательно, неполадка произошла в электропроводке, что вызвало в здании пожар.

В момент возгорания в здании находились около 100 человек, все они были эвакуированы.

Уровень сложности пожара повысили до БИС-2. У части здания обрушилась крыша.

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