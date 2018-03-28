Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год

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Киев, 28 марта. Президент Украины Петр Порошенко утвердил национальную программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа позволит обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО. Кроме того, документ определяет практические мероприятия по реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями НАТО.

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