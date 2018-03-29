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Сирия эксклюзив
Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА
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    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    7:00  29 Марта 2018
    14958

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    Сирия, 29 марта. Боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА; «Ан-Нусра» готовит диверсии в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по-прежнему контролируют Телль-Рифат.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: дважды обстрелял САА в провинции Латакия.

    «Джейш аль-Ислам»: удерживает свои позиции по периметру города Дума в Восточной Гуте.

    ВС Турции: контролируют всю территорию кантона Африн.

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    В Думе боевики «Джейш аль-Ислам» по-прежнему продолжают удерживать свои позиции по всему периметру города, сообщает источник в Twitter (@WorldOnAlert). Отмечается, что при этом разведотряды группировки совершают вылазки в направлении Харасты, Мисрабы и Ар-Рейхана, с целью узнать расположение подразделений САА. Кроме этого, несколько десятков боевиков «Джейш аль-Ислам» ведет оборону в районе населенного пункта Фараби.

    По неподтвержденным данным, опубликованным на странице в Twitter (@sayed_ridha), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит диверсии для дискредитации сирийской армии. Боевики, переодевшись в форму правительственных войск, планируют устроить засаду на маршрутах вывода мирных жителей из Восточной Гуты, что также может сопровождаться терактами с применением террористов-смертников.

    В Арбине и Джисрине, по информации источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), боевики продолжают минирование местности и доставку на передовые позиции боеприпасов и лекарств.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    Как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» оборудуют новые и укрепляют уже имеющиеся позиции в районах населенных пунктов Нахшебба, Айса-Пенар и Шамруран.

    Telegram-канал @nors2017 пишет о новых обстрелах со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» позиций сирийских правительственных войск. На этот раз под минометный огонь попали подразделения САА в районе населенных пунктов Бейт-Лукман и Калаз-Тахтани. В обоих случаях правительственные войска успешно подавили силы боевиков ответным огнем. О потерях обеих сторон не сообщается.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    По информации источника в Twitter (@WithinSyriaBlog), вся территория кантона Африн находится под контролем турецких войск и союзных им вооруженных формирований.

    Telegram-канал (@dierezzore5) сообщает, что информация о том, что российская и турецкая сторона договорились передать Телль-Рифат под контроль вооруженных группировок «Сирийской свободной армии», была распространена ресурсами самих боевиков. Однако, по информации источника, данное решение ни одной из сторон не принималось, что также подтверждается появившимися сегодня в Сети фотографиями, сделанными корреспондентами SANA. Телль-Рифат в настоящее время находится под контролем проправительственных сил.

    Источник в Twitter (@watanisy) пишет, что разногласия между группировками, участвовавшими в операции «Оливковая ветвь», все чаще переходят в вооруженное противостояния, для разрешения которых требуется вмешательство подразделений турецких войск.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    По информации источника в Telegram (@ibahaber), вооруженные группировки в окрестностях населенных пунктов Анхиль, Джасим, Нава и Намер готовят наступление на позиции правительственных войск. Для пополнения численности своих формирований полевые командиры проводят агитацию и вербовку среди местного населения. Источник не исключает и проведение боевиками провокационных действий против сирийской армии, чтобы создать почву для проведения новой информационной кампании против официального Дамаска в западных СМИ.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 марта 07.00: боевики в Даръа готовят наступление на позиции САА; Телль-Рифат не был передан под контроль ССА

    По данным источника в Twitter (@syriaasadi), «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные ему вооруженные группировки ведут активную подготовку к новому наступлению на позиции правительственных войск. Для этого в районах населенных пунктов Телль-Дамм, Умм-эль-Халахил, Хуайн-эль-Кебир и Сукайк было переброшено несколько десятков боевиков. При этом отмечается, что эффективность боевиков снижена по причине растущих между различными вооруженными группировками разногласий, которые временами выливаются в боестолкновения.

    Если верить информации, распространяемые медиацентрами вооруженных группировок, вывезенные из Восточной Гуты боевики с семьями были размещены в населенных пунктах Умм-Джлаль, Гадфа, Эт-Тах и Хан-Шейхун. Как пишут те же источники, в район населенного пункта Масеран прибыло несколько грузовиков со взрывчаткой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #дамаск #саа #латакия #идлиб #даръа #джейш аль-ислам #хайят тахрир аш-шам
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