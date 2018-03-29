Сирия итоги за сутки на 29 марта 06.00: ВКС РФ атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

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Сирия, 29 марта. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом, солдаты ВС Турции обезвредили в Африне 95 мин SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, задержали грузовики с ядовитым газом в Идлибе.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к наступлению на позиции САА в Идлибе, ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: продолжает оказывать сопротивление САА в Думе.

Сирийская свободная армия (ССА): отказалась от переговоров с САА в Даръа.

ВС Турции: обезвредили 95 мин в Африне.

Провинция Дамаск

В течение суток в городе Дума шли бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Джейш аль-Ислам». Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что представители сирийской армии, а также специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные проправительственной стороной условия.

При зачистке кварталов Харасты солдаты армии САР обнаружили схрон вооружений боевиков, сообщало информационное агентство Almanar News. Также, по сведениям местного Telegram-канала (@damascus_now_ar), на территории города находится полевой госпиталь радикалов протяженностью два квартала, где найдено несколько тонн лекарств.

Al-Masdar News сообщало, что 550 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту. В ходе досмотров радикалов перед отправкой из Гуты сирийские военные изъяли 15 поясов смертников. Всего за последние четыре дня из поселений Замалка, Джобар и Айн Тарма было выведено 19 тысяч исламистов.

Провинция Алеппо

Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг против вмешательства США в сирийский конфликт, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Ранее аналогичная акция протеста прошла в Манбидже. В конце дня военный Telegram-канал (@turkySyr1) писал, что бригада армии США покинула свои позиции в Манбидже.

В районе Аль-Захра пригорода Алеппо упало несколько мин, выпущенных боевиками радикальных формирований. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoGlory).

В западной части региона продолжалось противостояние между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре столкновений находились населенные пункты Маклабис и Дарат Изза. Отмечалось, что «Тахрир Сурия» несет значительные потери в живой силе.

Военный источник передавал в сети Telegram (@turkySyr1), ссылаясь на представителей ВС Турции, что солдаты турецкой армии обезвредили в Африне 95 взрывных устройств, заложенных бойцами курдского ополчения при отступлении из города.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска вели минометный обстрел позиций боевиков в районе Аль-Ганту.

Накануне исламисты «Джебхат ан-Нусры» провели провокационную атаку расположений войск САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня. Солдаты сирийской армии открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Ар-Растана.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустыне недалеко от станции «Т-2» были зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и подпольными группировками «Исламского государства». Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EasternMediafax).

Кроме того Twitter-канал (@JS199iVlREaz8J0) писал, что ИГИЛовцы напали на расположения союзников САА недалеко от Абу Кемаля.

ВКС РФ продолжили наносить удары по пунктам дислокации ИГ в районе линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских отрядов ополчения. По сведениям местных источников, в результате боевых вылетов российской авиации было ликвидировано несколько военных объектов ИГ.

Провинция Даръа

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) выступили с заявлением, что они не пойдут на соглашения с правительственными силами, как это сделали радикалы Восточной Гуты. Об этом в начале дня писало информационное агентство Al-Masdar News.

Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщал, что в поселение Инкиль прибыл военный конвой САА. Позже мирное население города вышло на акцию протеста против террористов коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал в Twitter (@AlQuneitratoday), что жители поселения требовали, чтобы радикальные исламисты эвакуировали свой штаб и вышли из города.

Источник передавал на своей странице в Twitter (@Safaa_freedom), что в деревне Ибта упал странный объект с прикрепленной запиской о том, что он потенциально опасен и может содержать ядовитый газ.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@APCpSXn801CczIP), что российская авиация атаковала укрепрайоны радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Накир. Кроме того под ударами российских летчиков оказались позиции «Ан-Нусры» недалеко от поселения Касабия.

Также, по сведениям военного Twitter-канала (@AllyOfTruth), в этой же части региона возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

Солдаты сирийской армии задержали два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом, сообщало SMM Syria. По сведениям информационного агентства, автомобили двигались в направлении позиций сторонников «Джебхат ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия.

Несколько автобусов с радикалами и членами их семей, эвакуированными из Восточной Гуты, приехали на территорию региона. Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ metesohtaoglu), что всего в Идлиб прибыло 4183 человека.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжилась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР атаковали опорные пункты радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Жанабра, а также в районе Аз-Закят.

3300 боевиков и членов их семей, эвакуированных из Восточной Гуты, прибыли в район Калат аль-Мадик недалеко от административного центра провинции Хама. Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@Alresalahpress) один из местных источников.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передавало, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что в провинции Анбар был задержан высокопоставленный главарь «Исламского государства» и его помощник.

Позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на границе между Ираком и Сирией подверглись атаке ВС Турции, писало Iraqi News. Курды понесли значительные потери в живой силе. После очередного обстрела командиры курдских отрядов ополчения передали контроль над одним из КПП вооруженным силам Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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