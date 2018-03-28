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Политика
Украинский пранкер, сообщивший о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, попадет в базу Интерпола
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    Украинский пранкер, сообщивший о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, попадет в базу Интерпола

    21:36  28 Марта 2018
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    Украинский пранкер, сообщивший о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, попадет в базу Интерпола

    Москва, 28 марта. Украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков), который распространил в Сети ложные слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, в скором времени будет объявлен в международный розыск. Об этом в среду сообщил Следственный комитет России.

    «Указанное лицо публично распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

    Против Вольнова было открыто уголовное производство по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заочно арестовать украинского пранкера.

    Напомним, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, включая 41 ребенка.  В среду по всей России был объявлен траур в память о погибших.

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    Автор: Антон Соколов
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    #россия #украина #пожар #кемерово #пранкер #вольнов
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