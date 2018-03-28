В Германии сочли «не очень убедительной» презентацию Великобритании по делу Скрипаля

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Берлин, 28 марта. Объяснения, которые содержатся в подготовленной британской стороной презентации по делу об отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля, неубедительны. Об этом журналистам заявил в среду член комитета парламента Германии по иностранным делам Антон Фризен.

«Я считаю объяснения и аргументы, представленные в презентации, не очень убедительными. Презентация больше похожа на те, что показал министр иностранных дел США Пауэлл, чтобы убедить мировое сообщество, что Ирак обладает химическим оружием», — проводит его слова РИА Новости.

Немецкий парламентарий призвал дождаться публикации доклада ОЗХО. Он также указал на то, что Москва не была заинтересована в данном инциденте.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала презентацию из шести слайдов, которую на закрытом брифинге в Москве сотрудники посольства Великобритании показали иностранным послам.

Напомним, в начале марта в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности к инциденту Москвы, однако российская сторона отвергла столь абсурдные обвинения.

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