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Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    22:30  28 Марта 2018
    24017

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 28 марта. Военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Джебхат ан-Нусры»1, в Харасте обнаружен масштабный полевой госпиталь боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Джейш аль-Ислам» в Думе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо и Идлибе.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо, атакует «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Джейш аль-Ислам» в Думе, передает информагентство Smart News. Al-Masdar News пишет, что командование САА выступило с заявлением о скором начале штурма города.

    При зачистке кварталов Харасты солдаты армии САР обнаружили схрон вооружений боевиков, сообщает информационное агентство Almanar News. Также, по сведениям местного Telegram-канала (@damascus_now_ar), на территории города находится полевой госпиталь радикалов протяженностью два квартала, где найдено несколько тонн лекарств.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    В западной части провинции Алеппо снова зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». По данным местных источников, объединенные силы «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» несут значительные потери в живой силе.

    Военный Telegram-канал (@turkySyr1) пишет, что бригада армии США покинула свои позиции в Манбидже. Ранее сообщалось, что жители города вышли на митинг против вмешательства Штатов в сирийский конфликт.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Мирное население города Инкиль вышло на акцию протеста против террористов коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник передает в Twitter (@AlQuneitratoday), что жители поселения требуют, чтобы радикальные исламисты эвакуировали свой штаб и вышли из города. Ранее сообщалось, что в Инкиль прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА).

    В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    ВКС РФ продолжают атаковать позиции «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что российская авиация наносит удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Касабия. Ранее российские летчики били по опорным пунктам террористов «Ан-Нусры» недалеко от поселения Накир.

    Также, по сведениям военного Twitter-канала (@AllyOfTruth), в этой же части региона идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины.

    Операцию правительственных войск САР против исламистов «Ан-Нусры» на севере провинции Хама поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по позициям террористов в окрестностях Кафр Зеты.

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 28 марта 22.30: военнослужащие армии США покинули Манбидж, жители Даръа вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Несколько мирных жителей административного центра провинции Эс-Сувейда получили ранения в результате взрыва нескольких бытовых газовых баллонов, пишет в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar) информационное агентство Damascus Now.

    Местный источник сообщает в Twitter (@ riskmap_), что в столице региона арестована группа наркоторговцев.

    Ранее сообщалось, что на участке трассы Эс-СувейдаДамаск сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадало трое гражданских.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #манбидж #идлиб #даръа #восточная гута #эс-сувейда #джейш аль-ислам #тахрир аш-шам
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