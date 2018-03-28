Трамп и Мэй договорились совместно противостоять «тайной деятельности России»

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Вашингтон, 28 марта. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили противодействие «тайной деятельности Москвы» и ликвидацию так называемой «разведывательной сети России» в обеих странах. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах с тем, чтобы сократить российскую тайную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия на территории обеих стран», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Позднее США, Канада, Норвегия, а также 16 стран Евросоюза выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти США приняли решение выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.

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