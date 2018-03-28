Власти Сирии выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

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Дамаск, 28 марта. Представитель президента Сирии, министр по делам президента Мансур Аззам посетил посольство России в Дамаске и выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в Кемерово. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, жители сирийской столицы и россияне, проживающие в Дамаске, принесли цветы к зданию посольства России. Кроме того, в российском диппредставительстве открыта книга соболезнований.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже торгового центра, где были расположены кинозалы и детская игровая зона. Аварийные выходы в здании были закрыты, в результате чего люди оказались заблокированы на верхних этажах торгового центра. По последним данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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