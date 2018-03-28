Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим при пожаре в ТРЦ в Кемерово

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Москва, 28 марта. Российские власти должны взять на контроль все выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил в среду глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков

«Ставьте на жесткий контроль выплаты из федерального бюджета семьям погибших, а также компенсаций за причиненный ущерб здоровью», — потребовал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

Как отметил глава МЧС, семьи погибших получат по одному миллиону рублей из федерального бюджета. Выплатами будут заниматься и региональные власти.

Напомним, в результате пожара в ТРЦ в Кемеровской области погибли 64 человека. Кроме того, несколько десятков посетителей получили различные травмы и ранения. Согласно предварительным данным, власти заплатят 200 тысяч рублей легко пострадавшим, и 400 тысяч рублей — тяжело пострадавшим.

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