Посольство РФ потроллило США после благодарности в адрес Молдавии за высылку дипломатов

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Кишинев, 28 марта. Власти США случайно признались, что влияют на политический курс Молдавии, когда поблагодарили Кишинев за высылку российских дипломатов. Об этом в среду сообщило российское посольство в Молдавии.

«Приветствуем открытость, с которой посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и «саморазоблачения» по другим актуальным вопросам», — пишет посольство РФ в Facebook.

В частности, шутят дипломаты, Россия ждет, когда США сделает откровенное заявление касательно дела Скрипаля. Напомним, что ранее целый ряд стран выслали российских дипломатов вслед за Великобританией, которая бездоказательно обвиняет Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Помимо Молдавии о выдворении дипломатов РФ заявили Эстония, Латвия, Литва, Украина, Польша, Чехия, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания, США и Канада. В общей сложности в Россию вернулись более 100 сотрудников дипломатических ведомств.

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