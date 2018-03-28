Потерявший всю семью кемеровчанин рассказал о провокаторах на митинге после трагедии

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Кемерово, 28 марта. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» свою семью, рассказал о действиях провокаторов на митинге, который состоялся на следующий день после трагедии. Об этом он сообщил в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале.

По его словам, на стихийном митинге в Кемерово были провокаторы, которые распространяли недостоверную информацию о большом количестве погибших. Востриков поблагодарил заместителя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева за помощь родственникам погибших. Он также добавил, что Цивилев «не из нашей администрации», так как совсем недавно работает в Кемерово, однако он «сейчас здесь по сути всем руководит».

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детская игровая зона. Аварийные выходы ТЦ были закрыты, в результате чего люди оказались заблокированы на верхних этажах здания. По последним данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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