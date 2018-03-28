Украина готовится к реваншу в Донбассе — Лукашевич

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Москва, 28 марта. Украинская сторона готовится к реваншу в Донбассе, изменяя формат военной операции в регионе. Так считает постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо, поэтому напряжение возрастает. В значительной мере теперь требуется адекватная реакция и сообщества ОБСЕ, и в первую очередь нашей мониторинговой миссии», — подчеркнул российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в январе 2018 года народные депутаты Верховной рады приняли закон, посвященный так называемой «реинтеграции» Донбасса. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко объявил о введении в зоне вооруженного конфликта режима «операции объединенных сил».

Непосредственно глава Донецкой народной республики Александр Захарченко указал на то, что украинский закон о реинтеграции региона работает на уничтожение ДНР и ЛНР.

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