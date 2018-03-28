США передали Сеулу первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А

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Вашингтон, 28 марта. США передали Южной Корее первый из купленной партии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Презентация самолета состоялась на авиабазе Форт-Уорт в Техасе.

«F-35 — это наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые принципиально новые технологии и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед», — заявила замминистра обороны США Эллен Лорд.

Она выразила уверенность, что экспорт самолетов в Южную Корею упрочит союз между Вашингтоном и Сеулом.

Заместитель министра обороны Южной Кореи Са Чу Сук, в свою очередь, отметил, что закупка F-35А критически важно для защиты государства. Отметим, что на сегодняшний день самолеты F-35А состоят на вооружении Великобритании, Австралии, Нидерландов, Италии, Норвегии и Израиля.

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