Эквадор оставил Ассанжа без связи за плохое поведение

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Кито, 28 марта. Власти Эквадора лишили доступа к средствам связи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который укрывается в посольстве латиноамериканской страны, расположенном на территории Лондона. Об этом говорится в официальном заявлении Эквадора.

Причиной для такого шага стала деятельность Ассанжа в соцсетях. Руководство республики обвинило основателя WikiLeaks в том, что он портит отношения Эквадора с Великобританией и странами ЕС.

«Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами», — сообщает правительство страны.

При этом в Кито не исключают, что против Ассанжа в скором времени могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Напомним, что австралийский и эквадорский журналист Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора с 2012 года в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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