Президент Сербии попросил совета у Путина в связи с провокацией в Косово

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Белград, 28 марта. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых попросил у президента России совета в связи с последним инцидентом в Косово. Об этом сообщает пресс-служба президента Сербии.

В понедельник спецназ полиции Косово ворвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике. Сотрудники полиции задержали директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. В ходе задержания сотрудники полиции применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также били безоружных сербов прикладами и ногами.

«Президент Вучич спросил мнение и совет президента Российской Федерации, как противостоять насилию и агрессии Приштины, так как абсолютно понятно, что албанцы имеют широкую поддержку многочисленных западных стран своей односторонне провозглашенной независимости и действий, которые из нее проистекают», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России осудил нападение вооруженного спецназа на мирное собрание сербов в Косовска-Митровице. В ведомстве также отметили, что сложившаяся ситуация чревата «рецидивом вооруженных столкновений в Косово» и «дестабилизацией в Балканском регионе в целом».

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