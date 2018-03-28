Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще двум компаниям из Турции

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Москва, 28 марта. Российская сторона планирует с 29 марта разрешить поставки томатов в страну еще двум турецким компаниям. Об этом сообщили в среду представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Речь идет о таких компаниях, как Cakir Ozel Egitim Ogretim Hizmetleri Insaat Tarim Ve Tic. и Lider Gida.

«В рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов... дополнительно двум турецким предприятиям», — указано в заявлении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, запрет на ввоз определенных категорий сельскохозяйственной продукции из Турции был введен с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких Военно-воздушных сил на российский Су-24 в Сирии.

Ранее стало известно о том, что Россельхознадзор ограничил ввоз картофеля из Египта. Согласно предварительным данным, специалисты обнаружили в продукции возбудителя бурой бактериальной гнили.

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