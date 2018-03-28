Возле Трамп-тауэра в Нью-Йорке полиция ищет бомбу

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Нью-Йорк, 28 марта. В эти минуты на пересечении Бродвея и 59th Street в Нью-Йорке полиция проводит проверку черной пластиковой коробки, обнаруженной на тротуаре недалеко от Трамп-Тауэра, передает корреспондент ФАН.

По словам сотрудника полиции, с которым удалось пообщаться, «коробка издает тикание».

На место прибыли специальные бронированными автомобили вместе со специалистами по обезвреживанию взрывных устройств.

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