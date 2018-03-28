Польша поддержала стремление Украины вступить в НАТО

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Варшава, 28 марта. Польские власти поддерживают Украину в ее стремлении вступить в НАТО. Об этом в среду заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

«Премьер-министры подтвердили стратегический характер партнерства, которое объединяет наши страны. Председатель совета министров подчеркнул, что Польша поддерживает и будет поддерживать евроатлантические устремления Украины», — сообщает пресс-служба польского правительства.

Моравецкий также призвал Киев отменить запрет на эксгумацию останков поляков, ставших жертвами войн и политических репрессий на территории Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Киеву план действий по вступлению в Североатлантический альянс. Украина отказалась от внеблокового статуса еще в 2014 году. Руководство НАТО, хоть и высказывает готовность сотрудничать с Киевом по вопросам безопасности, все же не спешит принимать в свои ряды нового члена.

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