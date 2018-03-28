Киев должен разорвать Договор о дружбе с Россией — МИД Украины

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Киев, 28 марта. Украинская сторона должна разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом заявила в среду заместитель украинского министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По словам дипломата, Москва якобы «брутально» нарушила соглашение, проведя президентские выборы-2018 на территории Крымского полуострова.

«Мы должны определиться с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор», — подчеркнула Зеркаль в эфире «Радио НВ».

Ранее стало известно о том, что представители министерства иностранных дел Украины подготовили несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России.

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