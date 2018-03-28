Пожар в Кемерово: последние новости, предупреждение Путина, аресты подозреваемых, акция в «Артеке»

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Продолжается расследование страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, более сорока погибших — дети. Этот пожар стал одним из крупнейших в России по количеству жертв за последние сто лет. 28 марта в России объявлен траур в память жертв кемеровской трагедии. В среду суд арестовал троих подозреваемых, также был заочно арестован и объявлен в розыск украинский пранкер, распространявший фейки о якобы «сотнях погибших». В связи с кемеровской трагедией президент России Владимир Путин призвал пресекать провокационные вбросы через соцсети, в том числе из-за границы.

Путин призвал пресечь вбросы в связи с пожаром в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на информационные вбросы через социальные сети в связи с трагедией в Кемерово. По словам президента, в некоторых случаях такие попытки предпринимались из-за рубежа. Путин отметил, что основной целью подобных провокаций было создание паники и атмосферы недоверия среди населения.

«Этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, — предупредил Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Ранее появилась информация, что Басманный суд Москвы по требованию СК РФ заочно арестовал украинского пранкера, который намеренно распространял слухи о якобы более чем «трехстах жертвах» пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Это гражданин Украины Никита Кувиков, известный в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов. Против Вольнова-Кувикова возбуждено уголовное дело по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды». Пранкер объявлен в розыск, ему грозит до шести лет колонии.

Подробнее об украинском пранкере, за деньги сеявшем панику во время пожара в Кемерово, и о его предполагаемых связях с российскими оппозиционерами, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Аресты подозреваемых

Трое подозреваемых арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Ранее Следственный комитет сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлены обвинения. В числе подозреваемых: технический директор компании-собственника здания; арендатор помещения, с которого, предположительно, начался пожар; руководитель и сотрудник фирмы, занимавшейся монтажом и обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, а также сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.

В среду Заводский районный суд Кемерово арестовал почти на два месяца Александра Никитина, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня». В Следственном комитете особо отметили, что Никитин не имел профильного образования, по специальности он повар-кондитер.

Ранее этот же суд арестовал почти на два месяца начальника Никитина — главу компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко. Эта компания была разработчиком системы противопожарной безопасности в сгоревшем кемеровском ТЦ.

Также почти на два месяца арестована управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок.

Тяжелая процедура опознания

Родственники опознали 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре, об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По словам Скворцовой, 22 человека уже похоронены, сообщает «Газета.ру».

Ранее Скворцова сообщила, что опознание большинства погибших во время пожаре в Кемерово потребует генетической экспертизы, которая займет не менее 21 дня. По словам главы Минздрава, срок экспертизы был сокращен с предписанных законом 35 дней.

Ранее Владимир Путин обратится к Скворцовой с просьбой ускорить процесс генетической экспертизы, об этом президента в частности просили жители Кемерово, с которыми президент встречался во вторник.

Акции памяти продолжаются

Во многих городах России продолжаются акция памяти жертв пожара в Кемерово. Так, на акцию, которая прошла в сквере «Дружбы народов» в Омске, собрались сотни горожан. Люди несли к импровизированному мемориалу цветы и поминальные свечи, в память о погибших в небо запустили воздушные шары.

Кемерово, Омск с тобой #Кемерово #Кемеровомыстобой A post shared by Юлия (@julia.ryazanova) on Mar 28, 2018 at 5:13am PDT

Акция памяти жертв кемеровского пожара была организована и в крымском международном детском центре «Артек».

A post shared by • Polina • Murashkina • (@polinamurachkina) on Mar 28, 2018 at 3:11am PDT

Накануне аналогичные акции прошли в десятках российских городов, наиболее многолюдными они стали в Москве и Санкт-Петербурге.

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