Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Пожар в Кемерово: последние новости, предупреждение Путина, аресты подозреваемых, акция в «Артеке»
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожар в Кемерово: последние новости, предупреждение Путина, аресты подозреваемых, акция в «Артеке»

    21:04  28 Марта 2018
    83419

    Пожар в Кемерово: последние новости, предупреждение Путина, аресты подозреваемых, акция в «Артеке»

    Продолжается расследование страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, более сорока погибших — дети. Этот пожар стал одним из крупнейших в России по количеству жертв за последние сто лет. 28 марта в России объявлен траур в память жертв кемеровской трагедии. В среду суд арестовал троих подозреваемых, также был заочно арестован и объявлен в розыск украинский пранкер, распространявший фейки о якобы «сотнях погибших». В связи с кемеровской трагедией президент России Владимир Путин призвал пресекать провокационные вбросы через соцсети, в том числе из-за границы.

    Путин призвал пресечь вбросы в связи с пожаром в Кемерово

    Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на информационные вбросы через социальные сети в связи с трагедией в Кемерово. По словам президента, в некоторых случаях такие попытки предпринимались из-за рубежа. Путин отметил, что основной целью подобных провокаций было создание паники и атмосферы недоверия среди населения.

    «Этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, — предупредил Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

    Во вторник Владимир Путин посетил Кемерово и пообщался с горожанами

    Ранее появилась информация, что Басманный суд Москвы по требованию СК РФ заочно арестовал украинского пранкера, который намеренно распространял слухи о якобы более чем «трехстах жертвах» пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Это гражданин Украины Никита Кувиков, известный в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов. Против Вольнова-Кувикова возбуждено уголовное дело по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды». Пранкер объявлен в розыск, ему грозит до шести лет колонии.

    Подробнее об украинском пранкере, за деньги сеявшем панику во время пожара в Кемерово, и о его предполагаемых связях с российскими оппозиционерами, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Аресты подозреваемых

    Трое подозреваемых арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

    Ранее Следственный комитет сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлены обвинения. В числе подозреваемых: технический директор компании-собственника здания; арендатор помещения, с которого, предположительно, начался пожар; руководитель и сотрудник фирмы, занимавшейся монтажом и обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, а также сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.

    Россияне выходят на акции солидарности с жителями Кемерово

    В среду Заводский районный суд Кемерово арестовал почти на два месяца Александра Никитина, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня». В Следственном комитете особо отметили, что Никитин не имел профильного образования, по специальности он повар-кондитер.

    Ранее этот же суд арестовал почти на два месяца начальника Никитина — главу компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко. Эта компания была разработчиком системы противопожарной безопасности в сгоревшем кемеровском ТЦ.

    Также почти на два месяца арестована управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок.

    Тяжелая процедура опознания

    Родственники опознали 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре, об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По словам Скворцовой, 22 человека уже похоронены, сообщает «Газета.ру».

    Ранее Скворцова сообщила, что опознание большинства погибших во время пожаре в Кемерово потребует генетической экспертизы, которая займет не менее 21 дня. По словам главы Минздрава, срок экспертизы был сокращен с предписанных законом 35 дней.

    В Кемерово хоронят жертв страшного пожара в ТЦ

    Ранее Владимир Путин обратится к Скворцовой с просьбой ускорить процесс генетической экспертизы, об этом президента в частности просили жители Кемерово, с которыми президент встречался во вторник.

    Акции памяти продолжаются

    Во многих городах России продолжаются акция памяти жертв пожара в Кемерово. Так, на акцию, которая прошла в сквере «Дружбы народов» в Омске, собрались сотни горожан. Люди несли к импровизированному мемориалу цветы и поминальные свечи, в память о погибших в небо запустили воздушные шары.

     

    Кемерово, Омск с тобой #Кемерово #Кемеровомыстобой

    A post shared by Юлия (@julia.ryazanova) on

    Акция памяти жертв кемеровского пожара была организована и в крымском международном детском центре «Артек».

    Накануне аналогичные акции прошли в десятках российских городов, наиболее многолюдными они стали в Москве и Санкт-Петербурге.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кемерово
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 481

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      501

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1529
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      317
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      5300
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      13630
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      12423