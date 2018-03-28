Лукашевич назвал беспрецедентной ситуацию с высылкой российских дипломатов

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Москва, 28 марта. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что массовая высылка российских дипломатов западными странами является опасным прецедентом коллективного наказания государства, вина которого не доказана.

«Это происходит впервые в истории. Это опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана», — заявил Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что высылка российских дипломатов нарушает Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломатов.

Позднее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада и Норвегия приняли решение выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В общей сложности были высланы более 100 российских дипломатов, передает «Ридус». Россия опровергла обвинения Великобритании, а также потребовала предоставить материалы расследования, однако британская сторона отказывается предоставлять к ним доступ под различными предлогами.

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