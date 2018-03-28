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Сирия эксклюзив
Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР
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    Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР

    21:26  28 Марта 2018
    5989

    Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР

    Из провинции Дейр-эз-Зор продолжают поступать сообщения о спорадических атаках «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ) на позиции правительственных войск с обеих сторон от Евфрата.

    Ливанское информагентство Al-Masdar News пишет, что иногда атаки производятся небольшой мобильной группой из 10 боевиков на двух оснащенных пулеметами пикапах. В другие дни численность атакующих отрядов может достигать 50 террористов ИГ.

    В течение последних нескольких дней «Исламское государство» активизировало свои нападения на сирийские позиции, что привело к увеличению потерь как с одной, так и с другой стороны. Основные удары террористов приходятся по районам станции Т-2, а также городов Меядин и Абу-Кемаль.

    Al-Masdar News делает вывод, что продолжающиеся атаки террористической группировки через территории провинций Хомс и Дейр-эз-Зор должны в скором времени, не исключено, что сразу после завершения операции в Восточной Гуте, привести к переключению внимания САА на юго-восточный район Сирии.

    Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР

    Стоит отметить, что зачистка от боевиков ИГ пустыни Бадия и юго-востока провинции Дейр-эз-Зор напрашивается сама собой, так как «Демократические силы Сирии» (SDF) не смогли продвинуться южнее нефтяного поля Аль-Омар, который располагается за Евфратом в районе восточнее Меядина, что создает дополнительные возможности для террористов.

    В пользу этого говорят сообщения местных источников о том, что SDF только готовят операцию по взятию населенного пункта Хаджин. Напомним, что курдские вооруженные формирования уже осуществляли безуспешные попытки занять данный город месяц назад, однако вынуждены были отступить на север и запросить поддержку авиации международной коалиции, которая  весь март наносила авиаудары по этому району.

    Кроме этого, на карте, которая была продемонстрирована 17 марта на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, юго-восток провинции Дейр-эз-Зор был отмечен как зона контроля восточных племен Евфрата, а не «Демократических сил Сирии».

    Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что успешное завершение операции в Восточной Гуте, которая уже близится к своему логическому завершению, позволит высвободить значительную часть сил в провинции Дамаск, которую целесообразно будет перебросить в провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

    «Это чрезвычайно важный район, но арабо-курдские группировки не в состоянии решить проблему с боевиками «Исламского государства». Правительственные войска и ВКС РФ просто необходимы, чтобы окончательно зачистить юго-восток Сирии, потому что постоянные наскоки террористических мобильных групп изматывают те силы, которые находятся в провинции Дейр-эз-Зор. Пора наводить уже более стабильный порядок в этом районе».

    Собеседник ФАН делает прогноз, что, если сирийские войска будут переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор, там начнется масштабная операция при поддержке российской авиации по зачистке территорий от боевиков:

    «Сомнений нет, что только после этого в Дейр-эз-Зоре наступит период относительной стабильности. Относительной, потому что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы арабо-курдские формирования, и по большей части, курдская их составляющая, досаждали правительственным войскам со своим стремлением создать некую автономию в виде квазигосударственного образования на территории Сирии».

    Сирия под продолжающимися ударами ИГ: о необходимости полномасштабной зачистки юго-востока САР

    Эксперт отметил, что «Исламское государство» по-прежнему стремится возродить свою террористическую организацию после того, как оно потерпело военный разгром в декабре прошлого года:

    «Есть некие сигналы к этому. Боевики пока не уходят с территории Сирии, хотя их главари объявляли о том, что будут перемещать свои оставшиеся силы террористической организации в Афганистан для того, чтобы расширить плацдарм возможного движения в сторону бывших советских республик. Но учитывая активность террористических формирований на территории Сирии, может быть, и не чрезвычайно высокую, однозначно требуется зачистка совместными усилиями правительственных войск и ВКС РФ территорий, где сейчас проявляют себя боевики».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #sdf #демократические силы сирии
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