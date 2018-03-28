Цветы от народа США, футбольный мяч и шоколад «Аленка»: жителей Кемерово поддерживают в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. Сразу три мемориала в память о жертвах трагедии в Кемерово образовалось в Санкт-Петербурге – на Дворцовой площади, на Марсовом поле и в Доме национальностей, где также находится книга соболезнований.

Со вторника, 27 марта, и весь сегодняшний траурный день ее страницы постепенно заполняются надписями на разных языках и разными почерками. Свои слова в ней оставили консулы Японии, США, Великобритании, Кореи, 80-летняя бабушка Вики Васильевой, петербургские армяне и немцы, представители Украинской национальной автономии, губернатор города Георгий Полтавченко и чиновники городских комитетов. Появилась в ней и запись от Федерального агентства новостей.

Мировые страны высылают российских дипломатов, МИД России советуется с россиянами, в каком городе закрыть американское консульство, но когда дело касается людей, оказывается, что политика отдельно, а человечность – отдельно. В Доме национальностей у мемориала памяти погибшим 25 марта в Кемерово стоят цветы от народа Соединенных Штатов Америки, от петербуржцев, от мировых консульств. Здесь же грустные мягкие игрушки, футбольный мяч и шоколад «Аленка».

К книге соболезнований в обложке российского триколора второй день приходят петербуржцы и иностранцы. Чтобы там ни было с делом Скрипаля, но британский генконсул пишет жителям Кемерово:

«От имени народа и правительства Великобритании приношу мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких… В своих мыслях британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах».

В Японии еще помнят страшное цунами 2011 года, поэтому совершенно искренне читаются слова генконсула Японии:

«Мы разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с народом России».

Панику среди кемеровчан, а потом и всех россиян, по поводу количества погибших посеял украинский пранкер, но представитель Украинской национально-культурной автономии пишет:

«Кемеровчане, вы всегда были стойкими и дружными, мы скорбим вместе с вами».

Чуваши, немцы, армяне, литовцы, венгры, коренные петербуржцы – все пишут друг за другом. Слова Георгия Полтавченко не на первой странице, как можно было бы предположить: они идут следом за записями простых петербуржцев, а после них — еще страницы и страницы теплых слов в адрес кемеровчан, потерявших родных 25 марта.

Книга соболезнований останется в Доме национальностей до субботы, а после ее отправят в администрацию Кемерово.

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