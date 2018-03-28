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Украина
На Украине остается «достаточно много» российских дипломатов — замглавы МИД
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    На Украине остается «достаточно много» российских дипломатов — замглавы МИД

    20:05  28 Марта 2018
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    Елена Зеркаль

    Киев, 28 марта. После высылки 13 российских дипломатов с Украины в стране остается работать еще «достаточно много» диппредставителей РФ, сообщила замглавы МИД страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

    Работу на Украине продолжат 66 дипломатов из России.

    «Когда мы рассматривали вопрос по российским дипломатам, мы понимали, что это может повлиять на наши диппредставительства в России, и это нас останавливало от того, чтобы не принять решение о большем количестве. Для меня было новостью, что их работало на Украине 79. Сейчас же, после того как 13 поедет домой, их все еще будет достаточно много — 66 человек», — заявила Зеркаль украинским СМИ».

    По ее словам, в Киеве готовы к ответным действиям Москвы, однако в России работает «на порядок меньше» украинских дипломатов, что создаст дополнительную нагрузку на них. Зеркаль сообщила, что не знает, каким будет количество украинских дипломатов, высланных из РФ.

    Напомним, Украина вслед за странами ЕС и США объявила российских дипломатов персонами нон грата в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ответственность за отравление которого Лондон пытается возложить на Москву. В России неоднократно заявляли, что не имеют отношения к ситуации и пообещали ответные меры в связи с недружественными шагами Запада.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #дипломаты #зеркаль #скрипаль
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