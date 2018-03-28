Греческие политики соболезнуют России в связи со страшным пожаром в Кемерово

В закладки

Афины, 28 марта. Греческие политики выразили соболезнования России в связи с пожаром в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

Свои записи в книге соболезнований оставили члены правительства Греции, министерства иностранных дел и парламента. Слова соболезнования также сказали сотрудники посольств Ирака, Кувейта, Алжира, Хорватии, Боснии и Герцоговины, Сербии, Финляндии, Испании и Австралии. Жители Греции, в свою очередь, принесли к российскому генконсульству цветы и свечи.

«Книга соболезнований в Салониках будет открыта и в пятницу. Записи уже оставили представители генконсульств ряда. Но мы получаем и письма с соболезнованиями от коллег, от политиков, от простых людей», — отметил генконсул РФ Александр Щербаков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин распорядился объявить 28 марта днем траура по погибшим. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из которых были детьми. В настоящее время следователи выясняют причины возгорания и дают оценку действиям персонала ТЦ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.