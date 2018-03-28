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Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве
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    Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве

    20:36  28 Марта 2018
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    Пикет националистов в Киеве

    Члены националистической организации «Братство» устроили пикет под офисом украинского телеканала ZIK в Киеве. Так они выражают протест против продажи СМИ Виктору Медведчуку, которого националисты считают «пророссийским».

    Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и убедился: пока радикалы настроены довольно мирно, однако ситуация может измениться в любую минуту.

    Во время пикета у здания телеканала находилось около двух десятков молодых людей в камуфляже, некоторые — в форме «Национальных дружин». Они натянули вдоль фасада здания символическую «колючку» из сетки-рабицы и поставили наспех сколоченные деревянные «ежи». И то, и другое было новеньким, пахнущим свежеобработанным деревом и металлом — очевидно, только что со склада. В момент, когда ФАН снимал это сборище, старательные «работники» устанавливали необходимый в таких случаях атрибут — национальный флаг Украины.

    Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве

    Время от времени митингующие выкрикивали «Свободу ЗИКу!» и «Руки прочь от ЗИКа!». На развешанных вдоль фасада здания плакатах значилось: «Украина без Медведчука», «Не продавайте Украину!» и «Наши братья на фронте, а вы пудрите мозги украинцам». Как пояснили в частных разговорах сами пикетчики, они не намерены допускать продажу телеканала Медведчуку.

    На всякий случай акция «Братства» (организация запрещена в России решением Верховного суда) объявлена бессрочной — «пока последний активист не уедет домой с воспалением легких». К слову, при получении известий о продаже телеканала радикалы пообещали перейти к более решительным действиям.

    «Активисты «Братства» начали круглосуточное пикетирование, чтобы  продемонстрировать готовность уничтожить телеканал в случае покупки его сторонниками Москвы. Рассматривается возможность блокады канала», — заявил в соцсетях организатор акции, один из лидеров националистов Дмитрий Корчинский.

    Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве

    На блокирование телеканала гневно отреагировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он сообщил, что «акция против телеканала — дикость».

    «Эта публика перед телеканалом ZIK в Киеве говорит, что «главная идея — это осада, а не поджоги». Но в любой момент там могут и шины загореться, так как телеканал «Интер» в свое время тоже «сам загорелся». Это — позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам, идет неприкрытое давление на коллектив! Националисты озвучили свое ключевое требование — освободить от должности генпродюсера канала Наталью Влащенко. Это явное давление и препятствование журналистской деятельности! Полиция должна такую публику привлечь к реальной ответственности!» — заявил Томиленко.

    Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве

    Причем к акции националистов у киевских правоохранителей нет абсолютно никакого интереса, что, впрочем, вполне объяснимо украинскими реалиями. На прошлой неделе Нацгвардия официально отказалась охранять телеканал ZIK. Спикер украинского МВД  Артем Шевченко заявил, что «национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП».

    Напомним, 18 августа 2017-го вблизи села Ямельня на Львовщине бронированный Mercedes, принадлежавший миллиардеру Дыминскому, на огромной скорости въехал в легковушку, за рулем которой была 31-летняя Наталья Трила. Женщина скончалась на месте. Сам Дыминский скрывается от правосудия за границей, а родные погибшей женщины заявляют, что «дело хотят спустить на тормозах».

    Новая горячая точка: националисты блокируют независимый телеканал в Киеве

    По мнению экспертов, нынешняя акция протеста националистов возле телеканала ZIK в любой момент может превратиться в блокаду канала — с горящими покрышками и закидыванием здания «коктейлями Молотова». А офис канала рискует превратиться в новую горячую точку в Киеве. ФАН продолжает следить за развитием событий вокруг телеканала.

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    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
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    #киев #украина #виктор медведчук #акция националистов #блокирование телеканала
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