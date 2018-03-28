Количество миллионеров на Украине выросло вдвое за 2017 год

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Киев, 28 марта. За минувший год количество миллионеров на Украине увеличилось более чем на 50%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

По данным ведомства, в 2017 году число украинцев, задекларировавших доходы в сумме свыше миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), увеличилось более чем на 50% по сравнению с 2016 годом

«Доходы в сумме более 1 миллиона гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50 %. Наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве - 406 человек», — говорится в сообщении.

Согласно рейтингу украинского журнала «Новое время», самым богатым человеком на Украине является владелец группы SCM Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов. При этом в 2017 году его состояние увеличилось на 68%.

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