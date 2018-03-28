Соколов сообщил, когда возобновятся переговоры о полетах в Египет

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Москва, 28 марта. Глава Митранспорта РФ Максим Соколов сообщил, что переговоры о возобновлении авиасообщения с курортами Египта возобновятся в конце весны или в начале лета.

Он напомнил, что в ближайшее время должны возобновиться регулярные рейсы из Москвы в Каир.

«Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута, изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета», — заявил Соколов телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания EgyptAir объявила о продаже билетов на рейсы из Москвы на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх со стыковками в Каире на апрель.

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