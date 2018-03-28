МИД Германии: Россия имеет право заменить высланных дипломатов

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Москва, 28 марта. Согласно международному праву, Россия может прислать новых дипломов вместо тех, которые были высланы западными странами в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Португалия выслали российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. В общей сложности были высланы более 100 российских дипломатов. В свою очередь МИД РФ назвал эти действия недружественным шагом, пообещав принять ответные меры.

Бройль отметил, что Германия высылала четырех российских дипломатов, которые имели «связи с разведывательными службами». Он также добавил, что Россия может заменить этих четырех дипломатов, сославшись на Венскую дипломатическую конвенцию.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. В свою очередь Россия опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования, однако британские власти отказываются предоставлять к ним доступ под различными предлогами.

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