Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы

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Таллин, 28 марта. Власти Эстонии запретили въезд в страну депутату Государственной думы Российской Федерации Константину Затулину. Об этом сообщили в среду представители российского посольства в Таллине.

Соответствующее решение приняло эстонское министерство внутренних дел. Затулин планировал 29 марта приехать в Эстонию, чтобы встретиться с проживающими в Таллине и Нарве россиянами.

«Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства», — отметила пресс-служба дипмиссии России.

МВД Эстонии сообщило о решении закрыть депутату Государственной Думы Константину Затулину въезд в страну (парламентарий планировал встретиться с соотечественниками в Таллине и Нарве). Это откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям pic.twitter.com/nYaw9XEO96 — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) March 28, 2018

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Эстонии потребовали выслать из страны военного атташе российского посольства.

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