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Словения выступила против выдворения российских дипломатов
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    Словения выступила против выдворения российских дипломатов

    19:31  28 Марта 2018
    398

    Словения выступила против выдворения российских дипломатов

    Любляна, 28 марта. Словения не станет высылать из страны российских дипломатов, пока не станут известны все подробности скандального дела об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.

    По его словам, он не будет предлагать высылать российских дипломатов из Любляны во время заседания правительства, которое намечено на четверг.                             

    «В настоящее время, я думаю, что, прежде всего, необходимо выяснить все, что произошло в Солсбери, речь идет об очень неясном и скандальном случае», — приводит слова Эрьявеца агентство «Танюг».

    Напомним, что целый ряд стран ранее выслали российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Речь, в частности, идет о Франции, Германии, Италии, Испании, Польше, Чехии, США, Канаде, Дании, Эстонии, Латвии и Литве. Скандал разгорелся после того, как власти Великобритании, не имея никаких доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Москва сразу опровергла свою причастность к данному инциденту и обратила внимание на то, что в России данное вещество не производится.

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    Автор: Антон Соколов
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    #россия #дипломаты #словения #дело скрипаля
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