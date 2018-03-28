Гройсман поблагодарил Моравецкого за противодействие «Северному потоку-2»

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Киев, 28 марта. Глава правительства Украины Владимир Гройсман обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким двустороннее сотрудничество стран и поиск решений для урегулирования спорных вопросов.

О том, что разговор состоялся, Гройсман сообщил в Facebook. Он отметил, что особый акцент был сделан на обсуждении совместной работы Киева и Варшавы в экономической сфере.

«Провел телефонный разговор с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Обсудили первоочередные вопросы двустороннего взаимодействия…» — написал Гройсман.

Кроме того, Гройсман поблагодарил Моравецкого за противодействие реализации проекта «Северный поток-2».

Глава правительства Украины также отметил, что поздравил польского коллегу с предстоящими пасхальными праздниками и предложил Моравецкому посетить Украину.

О том, какие именно спорные вопросы обсуждались во время телефонного разговора премьер-министров, Гройсман не рассказал.

Отметим, в последнее время отношения Киева и Варшавы становятся все более напряженными. Это связано как с дискриминацией этнических меньшинств на Украине и принятием законов, реабилитирующих действия запрещенной в РФ националистической организации ОУН-УПА11, так и с действиями вандалов, которые все чаще громят польские мемориалы и кладбища на территории Украины.

Напомним, в Польше недавно вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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