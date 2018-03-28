Сирия: правительственные силы контролируют 87% территории Восточной Гуты

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Дамаск, 28 марта. К настоящему моменту Вооруженные силы Сирии 87% территории Восточной Гуты. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, 13% территории Восточной Гуты контролируют боевики незаконной вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», которые удерживают город Дума. Дума является последним оплотом боевиков «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

Сирийская армия и российские военные в настоящее время ожидают ответа Жайша Аль-Ислама на сделку, которую они предложили воинствующей группе в минувшие выходные.

Накануне сирийская армия выдвинула ультиматум боевикам «Джейш аль-Ислам» с требованием добровольно покинуть Думу. Если боевики откажутся сдать город, сирийская армия начнет операцию по освобождению Думы.

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