Путин обсудил с Вучичем ситуацию в Косово

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Москва, 28 марта. Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду провел телефонные переговоры с главой Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщили представители Кремля.

В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с развитием российско-сербских отношений, а также с урегулированием ситуации в Косово.

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее министерство иностранных дел России осудило инцидент с задержанием руководителя канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича, который произошел в Косовской Митровице.

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