Командир рассказал о состоянии экипажа крымского судна, задержанного Украиной

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Москва, 28 марта. Члены экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было арестовано украинскими пограничниками, здоровы и надеются на освобождение, сообщил командир экипажа Владимир Горбенко.

Он опубликовал обращение, в котором сообщил, что все 10 членов экипажа находятся на арестованном судне в порту Бердянск.

«Хочу передать привет родственникам, сказать, чтобы они не переживали, все здесь живы, здоровы. Мы как граждане Российской Федерации надеемся и верим, что о нас не забудут и помогут вернуться домой к своим семьям», — заявил командир.

По словам Горбенко, украинская сторона не дала разъяснений относительно снабжения моряков продуктами, питьевой водой и топливом. Экипажу запрещено покидать судно, власти вменяют им отсутствие украинских документов и разрешения от порта Бердянск на выход в море.

Судно было задержано в Азовском море 25 марта. Судовладелец заявил о нарушении закона украинскими пограничниками, которые своими действиями подвергли опасности членов экипажа, сообщает РИА Новости.

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