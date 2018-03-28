Мэй приветствовала решение Трампа по высылке российских дипломатов

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Лондон, 28 марта. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй, общаясь с президентом США Дональдом Трампом, приветствовала решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Как сообщил РИА Новости представитель офиса британского премьер-министра, Мэй в среду провела с Трампом телефонный разговор.

«Премьер-министр поговорила сегодня с Дональдом Трампом и приветствовала его решение по высылке 60 российских дипломатов», — заявили в офисе главы правительства Соединенного королевства.

Напомним, отношения Москвы и Лондона заметно ухудшились на фоне обвинений, которая британская сторона выдвинула в адрес РФ. В Лондоне считают, что Россия якобы причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в бессознательном состоянии обнаружили в английском Солсбери в начале марта.

Не представив каких-либо доказательств, Великобритания решила выслать из страны российских дипломатов. Вслед за Соединенным королевством это же сделали и другие европейские страны, а также США.

Как неоднократно отмечали российские официальные лица, действия Великобритании, не потрудившейся привлечь РФ к расследованию инцидента, а сразу перешедшей к обвинениям, идут вразрез с международными договоренностями.

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