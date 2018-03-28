Пушков: В своей русофобии США пошли дальше всех, включая Британию

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Москва, 28 марта. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков ответил на слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт о том, что Россия — это «чудовище из морских глубин».

Алексей Пушков заявил Федеральному агентству новостей, что в США проводится ярая антироссийская политика, и потому он не удивлен словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

«Эти слова, в принципе, ничего не меняют, — заявил ФАН Пушков. – Все, что происходит в последние дни в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, лишь подтверждает ухудшение отношений между нашими странами. Причем США пошли еще дальше в своей русофобии».

Сенатор имеет в виду высылку 60 российских дипломатов, а также закрытие генерального консульства РФ в Сиэтле. Для сравнения, Британия высылает почти втрое меньше наших дипработников — 23.

«Смысла отвечать на слова бывшей тележурналистки, ранее работавшей на канале Fox News, никакого не вижу, — отметил Пушков. — У нее явно мало дипломатического опыта. Но эти слова стоят в одном ряду с позицией Конгресса США и некоторых американских политиков».

Напомним, во время очередного брифинга в Госдепе США журналист Мэтт Ли поинтересовался, считает ли Хизер Науэрт, что высылка российских дипломатов обеспечит безопасность промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. В ответ Науэрт сравнила Россию с морским чудовищем, у которого «длинные руки и щупальца».

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