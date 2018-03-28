Ответственный за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» сотрудник арестован до 25 мая

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Кемерово, 28 марта. Суд Кемерово в среду арестовал сотрудника Александра Никитина, который устанавливал систему пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Суд постановил: избрать в отношении Никитина Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 мая 2018 года», — объявил судья.

Ранее сообщалось, что установкой и обслуживанием системы пожарной тревоги в «Зимней вишне» занимался человек, который закончил профучилище по специальности повар-кондитер. По словам представителя Следственного комитета, у него не было необходимой квалификации, чтобы заниматься подобной работой.

Отметим, что Следственный комитет предъявил обвинения пятерым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне», включая технического директора компании-собственника, арендатора, а также охранника, который отключил сигнализацию.

Жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 64 человека, 41 из которых — дети. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате.

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