Суд заочно арестовал украинского пранкера, сообщившего о «300 погибших» в Кемерово

В закладки

Москва, 28 марта. Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Никиту Кувикова, который распространял ложную информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте гражданина Украины Никиты Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов — прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детская игровая зона. Аварийные выходы ТЦ были закрыты, в результате чего люди оказались заблокированы на верхних этажах здания. По последним данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

После трагедии Вольнов начал звонить в кемеровские морги, представляясь судмедэкспертом, и заявлял о необходимости готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые приносили к торговому центру жители Кемерово.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.