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Мы беспомощны: США признались в неспособности остановить гиперзвуковое оружие России
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    Мы беспомощны: США признались в неспособности остановить гиперзвуковое оружие России

    20:06  28 Марта 2018
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    Мы беспомощны: США признались в неспособности остановить гиперзвуковое оружие России

    Глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил американским законодателям, что Соединенные Штаты должны ускорить развитие своих гиперзвуковых технологий, чтобы не отставать от прогресса, достигнутого Китаем и Россией.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Глава стратегического командования вооруженных сил США: «Мы не способны остановить гиперзвуковое оружие России и Китая» (Top Commander: U.S. Unable to Stop Chinese, Russian Hypersonic Missiles), опубликованной 27 марта на сайте Breitbart News. Автор: Эдвин Мора (Edwin Mora).

    Во время слушания на заседании комитета конгресса США по вооруженным силам на прошлой неделе командующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен признал, что США не имеют защиты от гиперзвукового оружия, способного развивать скорости, превышающие скорость звука более чем в пять раз. Скорость стала новой технологией невидимости, и американские системы ПРО оказались бесполезны против новейшего гиперзвукового оружия России и Китая.

    «Считаю, что мы можем разработать космическую сенсорную систему, которая будет отслеживать гиперзвуковые транспортные средства скольжения по всему миру, и это будет одним из первых шагов в обеспечении защиты от этих новых ракет. Кроме того, министерству обороны потребуются дополнительные системы для поражения этих ракет», — добавил Хайтен.

    Генерал признал, что Китай и Россия опередили США в создании гиперзвуковых вооружений.

    Хайтен признал, что Китай и Россия опередили США в создании гиперзвуковых вооружений

    «Россия утверждает, что в этом месяце она успешно провела испытания своей гиперзвуковой ракеты. Китай провел испытания аналогичной системы вооружения в прошлом году, и ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в ближайшее время», — отмечает американский новостной портал The Hill.

    Хотя руководитель проекта противоракетной обороны центра стратегических и международных исследований Томас Карако тоже подтвердил, что США отстают от Китая и России в области гиперзвуковых технологий, 40 демократов в американском конгрессе выступили против увеличения финансирования проектов по разработке гиперзвукового оружия.

    Генерал Хайтен отметил, что такие противники США, как Россия и Китай, «вкладывают значительные ресурсы в исследования и разработки в области гиперзвукового оружия с целью масштабного развертывания гиперзвуковых ударных вооружений в течение ближайших нескольких лет».

    Поддерживая других республиканских законодателей, выступающих за увеличение инвестиций в гиперзвуковые военные технологии наряду с улучшением противоракетной обороны США, сенатор Джим Инхоф заявил:

    «Прямо сейчас мы беспомощны».

    Республиканец из штата Оклахома заявил, что «похоже, на сегодняшний день нет никаких способов защиты» от гиперзвукового оружия.

    Хайтен добавил, что Соединенным Штатам по-прежнему необходимо достичь «технической зрелости, необходимой для того, чтобы эффективно отвечать на гиперзвуковые удары в ближайшем будущем».

    Президент России Владимир Путин объявил о развертывании пяти новейших систем вооружения, в том числе гиперзвуковых ракетных комплексов

    Должностные лица США ожидают, что возможности гиперзвукового оружия Китая достигнут первоначальных эксплуатационных возможностей к 2020 году.

    Выступая в этом месяце с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил о развертывании пяти новейших систем вооружения, в том числе гиперзвуковых ракетных комплексов, неуязвимых для систем ПРО и ПВО стран НАТО.

    По итогам послания Путина Пентагон заявил, что он «не удивлен» презентацией российского президента, и заверил американскую общественность, что США «полностью подготовлены реагировать на такую угрозу».

    Однако генерал Хайтен признал, что гиперзвуковое оружие России действительно неуязвимо для систем ПРО США.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #китай #гиперзвуковое оружие
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