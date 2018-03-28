В Кривом Роге проведут акцию в память жертв пожара в Кемерово

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Москва, 28 марта. Жители Кривого Рога проведут акцию в память о людях, которые погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщили в среду украинские СМИ.

Согласно предварительным данным, активисты распространяют в социальных сетях информацию о мероприятии. В 19:00 по киевскому времени состоится минута молчания. Жителей попросили отложить все дела и запустить в небо белые воздушные шары, а водителей – нажать на клаксоны.

Ранее стало известно о том, что посольство России в Киеве поблагодарило украинцев за поддержку и соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

Напомним, в результате пожара в ТРЦ в Кемеровской области погибли 64 человека. Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.

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